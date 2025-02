Demi Vollering beseft dat ze in Tour taaie klant kan hebben aan Kopecky: "Maar ik hoef geen revanche te nemen"

Nu al smult de wielerwereld van een mogelijk Tourduel tussen Lotte Kopecky en Demi Vollering. De Nederlandse maakte deze winter een deugddoende overstap naar het Franse FDJ-Suez, maar weet uiteraard als geen ander hoe sterk haar ex-ploeggenote is. "Ik twijfel er niet aan dat ze een stevige concurrent zal zijn voor eindwinst in de Tour", vertelde Vollering op een persmoment.

"Natuurlijk was het een beetje eng om de sprong te wagen naar een nieuw team met allemaal nieuwe mensen rondom mij, maar vanaf het eerste trainingskamp voelde ik me op mijn plaats."

Een sprong in het duister, maar op het eerste persmoment van haar nieuwe ploeg kon Vollering alleen maar positief zijn. "Mensen denken vaak dat het in Franse teams minder professioneel is en dat alles in het Frans gebeurt", stak ze van wal.

Niets te bewijzen? In de Tour de France Femmes wacht nochtans een uitdagende test die Vollering maar al te graag naar haar hand wil zetten.

Al wordt dat niet eenvoudig in een flink hertekend peloton. "Wat deze winter gebeurd is, dat is gewoon echt spannend voor de sport", sprong haar team manager Stephen Delcourt bij. "Er zitten nu grote leiders in elk team."

"Kijk maar naar UAE met Elisa Longo Borghini, bijvoorbeeld." Om maar te zwijgen van de moordende concurrentie uit Vollerings voormalige team.

Maar een Tour-strijd met SD Worx wuift ze voorlopig wel voorzichtig weg. "Ik zie het niet als een strijd tussen 2 teams. Het is een strijd tussen het hele peloton."

"We gaan concurrentes hebben in heel wat verschillende teams. En trouwens, ik wil ook geen revanche nemen op SD Worx, want ik vertrok er met een goed gevoel. Natuurlijk willen we winnen, maar dat is iets anders", lachte ze.

Daarvoor moet ze wel voorbij ene Lotte Kopecky. De wereldkampioene wil dit seizoen de koningin van Frankrijk worden met haar eerste Tourzege. "En ze toonde al dat ze heel sterk kan zijn bergop", besefte Vollering.

"Ik ben benieuwd hoe ze zich gaat voorbereiden en hoe sterk ze uiteindelijk zal zijn in de race. Ik twijfel er niet aan dat ze een stevige concurrente zal zijn voor eindwinst."

Vuurwerk gegarandeerd tussen 26 juli en 3 augustus.