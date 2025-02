Charles De Ketelaere werd overstelpt met berichtjes na loting: "Maar stress? Neen, ik ben heel ontspannen"

Met een bedeesde glimlach neemt Charles De Ketelaere nog eens plaats achter een microfoon in Brugge. De jongen van de club is inmiddels een topper in Italië geworden. Dat hij zijn kunnen nog eens kan bewijzen in Jan Breydel, brengt dan ook geen torenhoge druk meer mee. "Ik ben vooral blij dat ik voor vrienden en familie kan spelen", deelt CDK.

Warmte van de supporters die De Ketelaere ook hoopt te voelen op de koude woensdagavond. Of die net voor druk kan zorgen.

"Bij Club heb ik veel mooie momenten beleefd. Jan Breydel is een warm stadion met een goede sfeer. De Brugse fans zijn altijd enthousiast en geven de ploeg zo steeds een boost."

De open deur heeft Charles De Ketelaere met zijn eerste zin - in het Italiaans - op de persconferentie meteen open gebeukt. De aanvaller van Atalanta kijkt stiekem enorm uit naar de clash met zijn ex-club.

Uiteraard sprak ik al met de staff over Club Brugge.

Uiteraard sprak ik al met de staff over Club Brugge.

De Ketelaere zat bij de loting voor de tussenronde niet op het puntje van zijn stoel. Wel kruiste hij zijn vingers om Club Brugge te treffen.

"Ik was aan het rijden op dat moment", deelt hij. "Ik kreeg meteen veel berichtjes, dus wist ik hoe laat het was. Het gebeurt niet zo vaak dat je tegen Brugge kan spelen, dus dat maakte me wel blij."

Heeft hij meteen naar zijn trainer gebeld om wat tips te geven over zijn voormalige ploeggenoten?

"Uiteraard is erover gesproken, maar zij vinden op eigen houtje ook de zwakke punten van elke tegenstander. En op zich: Hans Vanaken is nog steeds de draaischijf, dus op dat vlak is er nog niet zo veel veranderd", lacht De Ketelaere.

Al wil hij absoluut niet weten van de favorietenrol. "Kwaliteit is er genoeg bij Brugge. Ook tegen Juventus en Milan leverden ze strijd. Dus we zijn op onze hoede voor morgen."