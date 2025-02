Bondscoach Tim Carswell ziet ook zonder uithangbord "overal kansen" op het EK: "Kopecky verdient haar rust"

Zonder de allergrootste kanonnen, maar daarom niet zonder ambities. Tim Carswell kijkt reikhalzend uit naar het EK baanwielrennen in eigen land. De bondscoach wil de afwezigheid van Van den Bossche en Kopecky niet inroepen als reden voor eventuele mindere resultaten. "Het blijft een sterke selectie", is de Nieuw-Zeelander overtuigd.

"Het klopt. We missen zelfs een paar onvervangbare toprijders zoals Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche", moet bondscoach Tim Carswell vaststellen voor het langverwachte EK in eigen land

"We wisten dat dit kon gebeuren, na de Olympische Spelen. Lotte en Fabio hebben in 2024 een enorm jaar beleefd. De voorbereiding op de Spelen vroeg veel energie. Logisch dat ze nadien een echte break namen. En verdiend. Dat is oké, voor ons."

Toch wil de 53-jarige Nieuw-Zeelander niet weten van lagere verwachtingen bij de Belgische ploeg: "Het is nog steeds een sterke selectie."

"We beginnen met vertrouwen, want onze voorbereiding verliep uitstekend zonder ziektes of blessures."