Bloedend hart, gebrek aan samba en goals in het kwadraat: 3 lichtpuntjes moeten City hoop geven voor duel met Real

Klaar voor alweer een Champions League-avond vol magie? Als Real Madrid in actie komt, valt er altijd iets te beleven. Zeker nu het een zieltogend Manchester City een nieuwe tik kan verkopen. Peter Vandenbempt voorspelde zelfs "een pak rammel". Maar 3 lichtpuntjes moeten De Bruyne en co. vanavond toch wat hoop geven.

Peter Vandenbempt en Hannes Van der Bruggen verwachten dan ook eenrichtingsverkeer. "Door de kwetsbaarheid van City zal er geen stoppen zijn aan Real, dat veruit de favoriet is", klinkt het in Sporza Daily.

Met Real Madrid krijgt het koninklijk bezoek over de vloer in de tussenronde van de Champions League . En dat terwijl het huishouden van de Citizens de laatste tijd toch niet op punt staat.

Vooral het hart van de verdediging bloedt. Antonio Rüdiger is ten vroegste fit voor de terugmatch, David Alaba kampt na meer dan een jaar blessureleed opnieuw met een probleempje aan de adductoren en het seizoen van Eder Militão zit er al even op door een zwaar kruisbandletsel.

Op, op, alles is op. Wat de verdedigers bij Real Madrid betreft dan toch. Want zo goed als de volledige defensie ligt in de lappenmand.

Beginnen er wat frustraties op te borrelen in de zoektocht naar zijn topvorm? Dan zou Vini zich misschien wel helemaal durven te verliezen in zijn vurige temperament. Een troef waar Guardiola straks gretig op inspeelt. Al weet je met de flitsenvoetballer maar nooit.

Van de laatste 13 wedstrijden van Real Madrid, miste de Braziliaanse dribbelkont er liefst 4 door schorsing. In 6 van de 9 overgebleven wedstrijden raakte hij bovendien niet aan een goal of een assist.

Nog een cruciaal detail voor de kraker van vanavond: het decor. Want in Manchester weten ze als geen ander dat het kan spoken in Bernabéu.

Het eigen Etihad moet de Britten dus een tikkeltje extra vertrouwen bezorgen. Net als de laatste thuiswedstrijden, trouwens. Want de malaise blijft dan wel groot bij City, aan goals is er voor eigen volk geen gebrek.

3 tegen Club, 3 tegen Chelsea, 8 tegen Salford en 4 tegen West Ham. Nog niet overtuigd? In 2022 én 2023 legde City er thuis 4 in het mandje van Real.

Volstaat dat sprankeltje hoop of wordt het toch "een pak rammel"? Het kan perfect, want iedereen weet: met een Belgische muur in doel en een tikkeltje Madrileense magie is Real eigenlijk niet te stoppen in de Champions League.