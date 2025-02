Ben Mertens moet onderspit delven tegen viervoudig toernooiwinnaar Day na spannend slotframe op Welsh Open

De eerste ronde van de Welsh Open is meteen het eindstation voor Ben Mertens. De 20-jarige Belg maakte tegen ervaren rot Ryan Day wel nog een 2-0-achterstand goed, maar details beslisten de partij. Na een spannend slotframe won de Welshman met 4-2.

Dat ene shot op blauw in het slotframe zal Ben Mertens vanavond nog even achtervolgend in zijn slaap.

Het was de bepalende bal in een spannend slotframe tegen Ryan Day, viervoudig rankingtoernooiwinnaar. Met enkel roze en zwart op tafel kwam er door een inschattingsfout een einde aan een tactisch steekspel. Day potte de ballen weg voor 86-74 en de zege.

Nochtans stond Mertens - nog steeds maar 20 jaar - tot dan erg goed te snookeren. Na een nipt verlies in frame 1 (67-66) en een kansloos tweede frame, zette onze landgenoot zowaar orde op zaken.

Met een break van 67 vond hij zijn goede ritme in het derde frame (1-71) en maakte hij niet veel later gelijk: 2-2. Toch nam de ervaring van de 44-jarige Day de bovenhand. Een exit met opgeheven hoofd voor Mertens volgde.