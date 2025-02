Beloftetrainer Pascal Bosschaart volgt Brian Priske (tijdelijk) op als trainer van Feyenoord

De Nederlandse voormalige verdediger Pascal Bosschaart is de volgende 4 weken de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt er tijdelijk de maandag ontslagen Brian Priske (ex-Antwerp) op. Dat heeft de Nederlandse topclub dinsdag bekendgemaakt.

De 44-jarige Pascal Bosschaart is sinds het begin van dit seizoen aan de slag als beloftecoach bij de club uit Rotterdam. Eerder was hij al assistent bij Cambuur en FC Dordrecht.

Bosschaart is een geboren Rotterdammer en een 'kind van het huis'. Hij kwam tussen 2004 en 2006 als centrale verdediger tot 64 wedstrijden voor de club.

"We zijn blij dat Pascal zich direct bereid heeft getoond om tijdelijk in te stappen", vertelt technisch directeur Dennis te Kloese.

"Inmiddels heb ik al veel spelers, stafleden en andere nauw betrokkenen kunnen spreken en iedereen realiseert zich dat we nog veel hebben om voor te strijden."

Bosschaart beschikt momenteel niet over het vereiste diploma (UEFA PRO) om vast aangesteld te worden in de Eredivisie. Daardoor mag hij maximaal 4 weken voor de groep staan, tot er een nieuwe trainer wordt aangesteld.

Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Marino Pusic. De Bosnische Nederlander heeft momenteel Sjachtar Donetsk uit Oekraïne onder zijn hoede.

Woensdag zal Bosschaart voor het eerst op de bank zitten in De Kuip. Dan neemt Feyenoord het in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League op tegen AC Milan.