België kent geen succes in ploegenachtervolging, kijk vanaf 18.25 uur naar avondsessie met De Buyst en Hélène Hesters

"Spanjaarden versnelden ook net"

Gebrek aan ervaring lijkt de boosdoener te zijn voor de jonge ploeg. Ze wilden snel voorbij Spanje gaan, die aan de andere kant van de baan waren gestart, maar net dan versnelden de Spanjaarden ook.



"Met twee ploegen in de baan heb je niet alles in handen", vertelt Yoran Van Gucht. "We hadden veel snelheid om erover te komen, maar de Spanjaarden versnellen ook. Dan is het moeilijk natuurlijk."



Tom Crabbe was kritisch voor zichzelf. "Ik was te veel bezig met wat ik in die situatie moest doen. Daardoor was ik dan weer te weinig bezig met gewoon gaan. Ik denk dat daar de concentratie verdwenen is."



Uiteindelijk zetten de Belgen zelfs geen tijd neer. "We zijn iets te snel vertrokken", vindt Thibaut Bernard. "Het plan was fout, maar we gaan eruit leren."