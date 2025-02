"Met de juiste balans tussen normaal blijven en excelleren": Union leeft helemaal op voor clash tegen Ajax

Union neemt het na een knappe League Phase op tegen Ajax in de play-offs van de Europa league. De leider in de Eredivisie zal evenwel op de afspraak moeten zijn, want Union komt de laatste tijd steeds meer onder stoom met zes zeges op rij. Het panel van 90 Minutes ziet dat Union, ondanks de problemen die ze hebben, er toch weer staat: "Ze doen het op een bepaalde manier, en die filosofie wordt gevolgd."

18 op 18 in de competitie en een Europese kwalificatie.



Afgezien van de complete off-day in de kwartfinale van de beker gaat het Union de laatste weken voor de wind. Ook in 90 Minutes zagen ze dat de vicekampioen steeds meer op het Union van de voorbije seizoenen lijkt.

"Union is niet the best of the rest. Ze doen mee met Genk en Club bij de bovenste 3. Ze verloren het minste wedstrijden, slechts 3. Ze hebben gewoon te veel gelijk gespeeld", zegt Filip Joos.

Ook Steven Defour is onder de indruk van Union: "Ze hadden in het begin van het seizoen problemen met scoren. De club is heel goed gestructureerd, alles wordt daar goed gemanaged. Je ziet dat ook in de aankopen die ze doen. Ze doen het op een bepaalde manier, en die filosofie wordt gevolgd."