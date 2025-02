"Je kan hen vergelijken met Union bij ons": wat mag Club verwachten van nieuwe topclub Atalanta?

Club Brugge ontvangt morgen Atalanta in de play-offs van de Champions League. Dat is misschien niet de grootste Italiaanse naam op het kampioenenbal, maar La Dea heeft zich de afgelopen jaren dankzij uitstekend beleid opgewerkt tot de top van de Serie A. Ook 90 MINUTES ziet de bezoekers als duidelijke favoriet: "De minste van hun 4 aanvallers zou bij Club de beste zijn."

"Zij gaan enorm uit van hun eigen filosofie. Tegen Real en Barcelona waren ze fantastisch. Ze zijn niet tevreden met 0-0 in Brugge, en dat geeft misschien wel ergens een kans. Elk seizoen hebben ze 3 of 4 slechte matchen tegen een mindere ploeg", aldus Joos.

Filip Joos schat Atalanta ook hoog in, maar ziet toch een kans voor Club: "Het rare is dat, ondanks dat ze echt beter zijn, het toch een ploeg is waartegen je kans hebt."

Grote uitblinker zaterdag was Mateo Retegui. De Italiaanse spits scoorde vier keer en is met 20 goals topschutter van de Serie A. "Alles wat Retegui raakt, gaat binnen. Niet enkel Mechele zal dat moeten opvangen, heel Club zal het samen moeten doen", zegt ex-Club speler Tuur Dierckx in 90 Minutes.

Filip Joos in 90 Minutes

Atalanta is een beetje vergelijkbaar met Union bij ons. Een club met een visie, die iedereen fantastisch vindt.

Atalanta is een beetje vergelijkbaar met Union bij ons. Een club met een visie, die iedereen fantastisch vindt.

"De club wordt erg goed geleid. Ik zag ergens dit seizoen passeren dat op een moment hun A-team, U23-team, U19-team en de damesploeg op kop stonden in de competitie. Het loopt daar al jaren goed, de club wordt stabiel geleid", ziet Italië-kenner Gilles Mbiye-Beya.

Al wordt La Dea volgens Joos niet volledig genegeerd: "Als Atalanta het dan doet zoals ze het vaak doen, zijn de lofuitingen wel gigantisch. Het is een beetje vergelijkbaar met Union bij ons. Een club met een visie, die iedereen fantastisch vindt."

Maar hoe kijken ze in Italië dan naar de ploeg uit Bergamo?

Één van de speerpunten van Atalanta is voor Club Brugge een oude bekende. Charles De Ketelaere brak het afgelopen jaar helemaal door in Italië en kijkt woensdag zijn ex-club in de ogen.

De Ketelaere won afgelopen week de prijs voor beste Belg in het buitenland op de Gouden Schoen, maar dat geeft geen garanties volgens Joos: "Als iedereen fit is, is hij niet zeker dat hij start. Zowel bij Atalanta als bij de Rode Duivels."

"Al start hij wel in de typeploeg van Atalanta, maar dan is het soms zonder topschutter Retegui. De concurrentie voorin is heel straf met Scamacca en Lookman ook."

"Dat zijn 4 fantastische spitsen die bij Club Brugge altijd allemaal in de basis staan. De minste van die 4, je kan niet zeggen wie dat is, zou bij Club altijd de beste zijn", denkt de commentator.

"Het is dus wel echt een moeilijke loting", vat host Gilles De Coster het samen.