"Een service course op Champions League-niveau": maak kennis met de indrukwekkende thuisbasis van het Yamaha-team

In Genk heeft het motorcrossteam Monster-Yamaha een gloednieuwe en indrukwekkende thuisbasis uit de grond gestampt. "Nu hopen we ook de wereldtitel in de MXGP te kunnen afvinken", vertelt manager Hans Corvers.

Mecaniciens kunnen er sleutelen aan 10 motoren tegelijk, crossers beschikken over een zee van ruimte om de wedstrijden voor te bereiden en hun lichaam te tunen in een krachthonk.

In Genk beschikt het trio sinds kort over een indrukwekkende "workshop", de thuisbasis van het motorcrossteam is maar liefst 2.540 vierkante meter groot.

Met Calvin Vlaanderen, Maxime Renaux en Jago Geerts heeft Monster-Yamaha komend seizoen drie ijzers in het vuur in de koningsklasse van het WK motorcross.

"Met deze accommodatie spelen we op Champions League-niveau", vertelt Hans Corvers, mecenas en hoofd van het team.



"Hier rijden ze geen seconde sneller mee, maar deze luxueuze voorziening helpt hen wel", zegt de zakenman, die luidop droomt van de wereldtitel.



"We hebben een missie", vertelt hij. "Renaux is voormalig wereldkampioen in de 125 cc-klasse en in de MX2-klasse en mikt nu op het hoogste. Nu willen we met het team ook de MXGP-klasse kunnen afvinken."



Jago Geerts krijgt de tijd om te rijpen in de koningsklasse. "In de MX2-klasse heeft hij 24 grand prixs gewonnen, in de MXGP begint het dit jaar pas echt voor hem. Met hem mikken we op de top 5", stelt Corvers.



Het WK motorcross begint in het eerste weekend van maart met de GP van Argentinië.