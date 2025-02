Zou Muslic stiekem al dromen van nieuwe stunt? Plymouth treft City in volgende ronde FA Cup

Miron Muslic was dit weekend even de man in het Engelse voetbal. Met zijn nieuwe ploeg, Plymouth Argyle, knikkerde hij Liverpool genadeloos uit de FA Cup. Op naar de volgende verrassing? De loting van de 1/8e finales is gebeurd en de hekkensluiter in de Championship treft opnieuw een vette vis.

Miron Muslic en Plymouth Argyle mogen zich opmaken voor een nieuwe bekerstunt.

De hekkensluiter in het Championship, de tweede klasse van het Engelse voetbal, zorgde zondag nog voor een enorme verrassing. Het team van coach Miron Muslic wipte Liverpool, de koploper in de Premier League die wel zonder vele sterkhouders speelde, na een 1-0 zege.

Kevin De Bruyne en Jérémy Doku zijn bij City dus maar beter op hun hoede, want in de volgende ronde is Manchester City de tegenstander van de mannen van Muslic.

In de andere wedstrijden in de 1/8e finales, die gepland staan voor het weekend van 1 en 2 maart, ontvangt Manchester United op Old Trafford Fulham. Brighton, dat Chelsea uitschakelde, reist naar Newcastle.

Loting: