WNBA of Belgian Cats? "Op dit moment is EK-medaille mijn grootste prioriteit", zegt Emma Meesseman

ma 10 februari 2025 15:30

Emma Meesseman zit in een luxepositie als het gaat over de WNBA.

De Belgian Cats zullen deze zomer hun titel verdedigen op het EK, maar qua voorbereiding zijn er op dit moment nog wel wat vraagtekens: hoe ziet het oefenprogramma eruit? En wanneer kunnen de WNBA-speelsters aansluiten? Zeker het antwoord op die tweede vraag is niet onbelangrijk, want: "Ons spel is gebouwd op automatismen", weet Emma Meesseman.

Nu de kwalificatie voor het EK binnen is, kan de puzzel van de aanloop richting EuroBasket 2025 stilaan gelegd worden. Daarbij is de eerste belangrijke afspraak op 8 maart: dan wordt in Griekenland geloot voor de poulefase en kennen we de tegenstanders van de Belgian Cats. "We wachten die trekking nog af om onze voorbereiding definitief vast te leggen", vertelt manager Sven Van Camp aan Sporza. "We willen liever niet sparren tegen een ploeg uit onze groep." "Maar dat wil niet zeggen dat we tot dan zullen wachten om ons schema in te vullen. Frankrijk, Spanje en Servië zullen ook in pot 1 zitten en komen we dus niet tegen in de poulefase. En er zijn ook nog niet-Europese pistes, zoals bijvoorbeeld Canada dat wel interesse toont."

Het weekend van 10 mei gaan we echt van de start met de EK-voorbereiding. manager Sven Van Camp

Geen gebrek aan geschikte sparringpartners dus voor de Cats, die begin mei aan hun voorbereiding op het EK (18-29 juni) beginnen. "Onze Be Gold-speelsters (talenvolle jongeren, red) beginnen er al op 1 mei aan", legt Van Camp uit. Daarna volgt een week van medische check-ups en zullen ook de gevestigde waarden mondjesmaat toestromen vanuit hun clubs uit binnen- en vooral buitenland. "Het weekend van 10 mei gaan we dan echt van start met de eerste training en beginnen we stap voor stap met de opbouw richting EK, met trainingen, oefenwedstrijden en misschien ook nog een stage in het buitenland", verklapt Van Camp.

Sven Van Camp (r), naast coach Mike Thibault (l) en assistent Pascal Angillis.

Cats vs. WNBA

Het wordt dus een lange aanloop van ruim een maand richting EK, al zullen wellicht ook enkele speelsters pas laat aansluiten: het trio Allemand-Linskens-Vanloo trekt na het Europese seizoen wellicht naar de WNBA, mogelijk volgt ook nog Emma Meesseman. De leading lady van de Cats wikte na de kwalificatie de voor- en nadelen van het WNBA-seizoen tijdens de EK-voorbereiding. "Uiteraard wil je met de Cats een lange voorbereiding hebben met iedereen, vooral ook omdat ons spel gebouwd is op automatismen." "Anderzijds word je ook beter van in de WNBA te spelen. Je tegenstanders zijn sterker, waardoor je individueel beter wordt en je krijgt ook andere inzichten door met andere coaches te werken."

Uiteraard wil je met de Cats een lange voorbereiding hebben met iedereen, vooral ook omdat ons spel gebouwd is op automatismen. Emma Meesseman

Meesseman heeft als "free agent", als transfervrije speelster, de luxe om zelf te bepalen of en wanneer ze naar de WNBA trekt. En dat kan in haar geval ook pas ná het EK, zijn, waardoor ze de volledige voorbereiding zou kunnen meemaken. "Als je een grote medaillekans hebt, wil je daar toch ook nog altijd voor gaan. Dat blijft belangrijk", vindt Meesseman. "En het is niet omdat er niet meteen Olympische Spelen zijn na dit EK, dat het niet belangrijk is. Je kunt opnieuw Europees kampioen worden." "De speelsters die naar de WNBA gaan, zullen met hun team moeten bespreken wat er mogelijk is qua voorbereiding. Zelf zal ik ook nog een beslissing moeten nemen. Maar op dit moment is mijn grootste prioriteit een EK-medaille met de Belgian Cats."

Op dit moment is mijn grootste prioriteit een EK-medaille met de Belgian Cats. Emma Meesseman