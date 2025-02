WIN een duoticket voor de Waaslandcross in Sint-Niklaas of de Universiteitscross in Brussel

Het veldritseizoen loopt op zijn laatste benen, met komend weekend nog de afsluiters in de Exact Cross en de X²O-trofee. Voor zowel de Waaslandcross in Sint-Niklaas als de Universiteitscross in Brussel geven we 15 duotickets weg. Laat ons weten naar welke cross jij graag wilt gaan!