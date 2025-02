Veldritcoach Geert Wellens gaat als ploegleider aan de slag bij Lotto Ladies Team

Niet alleen in het veld maar ook op de weg zal Geert Wellens voortaan zijn ervaring doorgeven. De jongere broer van Bart Wellens zal als ploegleider in de volgauto kruipen van het Lotto Ladies Team. "In de zomer zal ik met Lotto werken, in de winter zal ik mijn werk in het veldrijden voortzetten."

Afgelopen winter loodste hij Zoe Bäckstedt nog naar de wereldtitel bij de beloften op het WK veldrijden.



Daarna reisde Geert Wellens af naar Altea (Spanje), waar hij tijdens de ploegstage kennismaakte met de rensters van het Lotto Cycling Team.



Wellens gaat zijn werk in het veld vanaf nu combineren met een rol als ploegleider van de Lotto-vrouwen.



"Ik was vorig seizoen al VIP-chauffeur bij de ploeg en ken er al veel mensen. Door veldrijders en Lotto-renners Arne Baers en Sterre Vervloet had ik al contact met de Lotto-ploeg", legt Wellens uit.



"Toen ik de vraag kreeg om ploegleider te worden, zag ik dat als een geweldige kans. In de winter zal ik mijn werk in het veldrijden voortzetten zoals voorheen, maar in de zomer zal ik werken met Lotto."



Bij de Lotto Ladies is Mieke Dockx met 28 lentes de oudste renster. Alle andere Lotto-rensters zijn jonger dan 26. "Samenwerken met jonge talenten is iets waar ik echt van geniet", onderstreept Wellens.