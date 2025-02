Thomas Detry schrijft geschiedenis: "Dit is heel cool, ook voor het Belgische golf"

"Dit is zo'n gek gevoel", zei Thomas Detry in een eerste reactie. "Er zijn al veel Belgen geweest die toernooien wonnen op de Europese tour, maar dat ik hier kan winnen in de Verenigde Staten, dat is echt fantastisch."

Detry won met 7 slagen voorsprong op de Amerikanen Daniel Berger en Mikael Kim

"Ik heb mijn kwaliteiten kunnen tonen. Ik wist dat ik kon winnen en het is gelukt. Ik heb de voorbije nacht niet goed geslapen. Ik werd al om 4 uur wakker, maar ik bleef vertrouwen houden. Ik heb mezelf door meditatie in een rustige gemoedstoestand kunnen brengen."

"Ik heb in het verleden al veel bereikt en voelde me klaar om vandaag te winnen. Dit kan niemand me meer afnemen."