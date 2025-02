Thierry Neuville schuift met etappezege op naar 3e plek in Zweden, Evans blijft leider

Neuville zet snelste tijd neer in shakedown

Thierry Neuville heeft het baalweekend van de opener in Monte Carlo achter zich gelaten en is uitstekend begonnen aan de tweede WK-opdracht in Zweden.



De wereldkampioen zette met zijn Hyundai de rapste tijd neer in de shakedown in uitvalsbasis Umea. Onze landgenoot was 1,4 seconden sneller dan de Let Martins Sesks (Ford).



De Est Ott Tänak (Hyundai) reed de derde tijd op 1"6 van Neuville. De Fransman Adrien Fourmaux (Hyundai) reed de vierde tijd en ging de Brit Elfyn Evans (Toyota) en de Fin Kalle Rovanperä (Toyota) vooraf.



Neuville reed bij zijn vierde doortocht de snelste tijd.



Hyundai Motorsport pakt in Zweden uit met enkele updates aan de wagen, maar daar wou Neuville niets over kwijt. "De auto ziet er hetzelfde uit en hij voelt goed", vertelde hij met de glimlach.



Vanavond om 19 uur vindt de eerste rit in Zweden plaats. Morgen en overmorgen zijn er telkens 7 ritten, zondag eindigt de rally met 3 ritten.