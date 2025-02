Roeselare ziet Europees avontuur eindigen in Tours: "We misten automatismen in ongebruikelijke opstelling"

Voor Roeselare zijn de kwartfinales van de CEV Cup het eindstation geworden van hun Europese avontuur. Nadat de West-Vlamingen - in 2023 nog finalist - een riante uitgangspositie hadden laten liggen in de heenmatch, verloren ze met een duidelijke 3-0 in Tours.

Roeselare had 6 matchballen laten liggen voor eigen publiek en die opdoffer was nog niet helemaal verteerd in Frankrijk. Zonder spelverdeler Stijn D'Hulst, die moest passen wegens ziekte, was de opdracht extra moeilijk.

De bezoekers begonnen nog sterk met een kloof van 6 punten in de eerste set, maar van 4-10 ging het snel naar 12-12. Na die furieuze start kon Roeselare nooit meer een vuist maken.

In drie sets zag de verliezende finalist van 2023 een einde komen aan zijn Europese avontuur: 25-21, 25-19 en 25-17.

Volgens Pieter Coolman moest Roeselare "te veel aanpassen" door de afwezigheid van D'Hulst. "We speelden in een ongebruikelijke opstelling. Stijn is de motor van onze ploeg en we zijn zo op hem ingespeeld."

"Zijn vervanger heeft het zeker niet slecht gedaan, maar we misten automatismen. Daardoor konden we geen vuist maken tegen een sterk Tours. We begonnen zonder complexen, maar konden het niet vasthouden."

"Natuurlijk is het zuur, want normaal is dit een ploeg die we zeker aankunnen", aldus Coolman. "Het is een ontgoocheling dat we de halve finale niet halen, maar zondag kunnen we die ontgoocheling hopelijk omzetten in iets positiefs in de bekerfinale tegen Menen."