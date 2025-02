Roeselare heeft een riante uitgangspositie laten liggen in de CEV Cup. De Belgische kampioen, opgevist na de exit in de Champions League, liep 2-0 uit in de heenmatch van de kwartfinales tegen Tours en dwong meerdere matchballen af. Die verkwanselde het stuk voor stuk en Roeselare kreeg in een vijfsetter nog het deksel op de neus. Over 2 weken volgt de return.