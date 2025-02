Peter Vandenbempt ziet grote clubs doorduwen voor Europees format in JPL: "Dat het te complex is, is onzin"

ma 10 februari 2025 09:56

De Pro League zit straks nog maar eens samen om te stemmen over het competitieformat in de Jupiler Pro League. Maakt het Europese format kans om goedgekeurd te worden? Analist Peter Vandenbempt laat er zijn licht over schijnen. "De grote clubs hebben wel een eventuele stok achter de deur."

"Er is dit weekend een opmerkelijke mail gestuurd aan alle 31 profclubs door de G5 - dat zijn Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Gent en Genk - plus Standard", vertelt Peter Vandenbempt. "In die brief staan een oproep en een waarschuwing. Ze stellen iedereen voor zijn verantwoordelijkheid om straks - of eventueel nog iets later - knopen door te hakken." "Het huidige format moet weg, er moeten minder wedstrijden komen, er moet een radicale verandering komen. De tijd dringt ook, want aan rechtenhouder DAZN is duidelijkheid beloofd voor het einde van de maand."

De grote clubs beseffen dat hun grote wensformat - namelijk een competitie met 14 clubs en play-offs met 6 - niet haalbaar is. Peter Vandenbempt

"Tegelijk beseffen de grote clubs dat wat hun grote wensformat is - namelijk een competitie met 14 clubs en play-offs met 6 - niet haalbaar is, omdat er geen draagvlak is. Dus daarover hoeft niet gestemd te worden." "Ze zien maar één andere mogelijkheid en dat is het zogeheten Europese model, omdat dat in heel grote mate voldoet aan heel wat verzuchtingen van de grote en de kleine clubs, zeggen ze. Ook al zijn er natuurlijk ook wat pertinente opmerkingen." "Ik vat het nog even samen: het is gestoeld op wat we in de Champions League en Europa League zien. 16 ploegen spelen een reguliere competitie van 24 speeldagen in plaats van 30 speeldagen, omdat je tegen 6 van de 16 ploegen maar één keer zal spelen - ofwel uit ofwel thuis." "Daarna volgen play-offs met 6 ploegen, zonder de halvering van de punten. In Play-off II kan over de formule eventueel nog worden gediscussieerd."

Te complex? Onzin

"Een eerste opmerking van de tegenstanders - een gratuite, wat mij betreft - is dat het veel te complex is. Dat vind ik alvast onzin", aldus Vandenbempt. "Het oogt ingewikkeld, maar net als bij de Champions League is het alleen ingewikkeld bij de samenstelling van de kalender. De ploegen worden onderverdeeld in 4 groepen, enzovoort." "Maar goed, dan is iedereen nog met vakantie. Daarna komt iedereen terug en is er gewoon een kalender en voetbal je elke week en heb je een klassement. Ingewikkeld, dat vind ik geen argument."

Het probleem is natuurlijk die tweederdemeerderheid. Als ik goed heb geteld moet je aan 33 op 49 stemmen komen en de briefschrijvers hebben er samen maar 17. Peter Vandenbempt

Wordt dit nu ook beslist? "Dat is alvast de waarschuwing die de grote clubs hebben gegeven", aldus Vandenbempt. "Als de andere clubs er weer op aansturen om het te blokkeren en er geen akkoord komt, dan komt het tv-akkoord met DAZN op de helling en komt ons profvoetbal in een "ongeziene impasse", zeggen ze."

"Het is kwestie van wat drukken zetten natuurlijk. Niemand weet precies hoever de grote clubs willen gaan om hun zin te krijgen. Is het bluf of niet?"

"Het probleem is natuurlijk die tweederdemeerderheid. Als ik goed heb geteld moet je aan 33 op 49 stemmen komen en de briefschrijvers hebben er samen maar 17. Als er 9 van 11 kleine clubs nee zeggen, is het alweer geblokkeerd. Onderhandelen is dus de boodschap."

"Er ligt overigens nog een ander voorstel op tafel: 16 clubs en play-offs met 4. Maar dat is bij voorbaat kansloos, want de grote clubs en Standard stemmen tegen."

De vorige keren dat iets werd weggestemd, bleven we bij het oude format. Het grote voordeel is dat de overgrote meerderheid - ook de kleine clubs - dat niet wil. Peter Vandenbempt