Peter Vandenbempt: "Westerlo wordt eindelijk beloond voor het vasthouden aan zijn positieve filosofie"

ma 10 februari 2025 10:12

Mag Westerlo zich veilig wanen na 6 op 6? Analist Peter Vandenbempt ziet in zijn wekelijkse analyse alvast dat coach Timmy Simons beloond wordt voor het vasthouden aan zijn positieve voetbal.

Anderlecht liet zien dat het anders kan

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 2 - 0 Antwerp

Er zat veel druk op de twee wedstrijden van Anderlecht - in de competitie en de beker - tegen Antwerp en het werd twee keer een succes. Die bekerkwalificatie was van het allergrootste belang. Al was niemand echt blij - zeker de supporters niet - met de manier waarop Anderlecht zich kwalificeerde. Met de billen toe. Maar goed, dat deed er even niet toe. Tegelijk was het belangrijk dat de ploeg gisteren thuis dan liet zien dat het ook anders kan en dat is voor een deeltje gelukt. Anders dan op de Bosuil, waar het onbegrijpelijk behouden begon en zelfs tegen 10 spelers voorzichtig bleef, terugkroop en in het slot nog bijna de prijs betaalde voor dat gebrek aan lef, had Anderlecht dan gisteren toch het initiatief. Er werd tenminste een poging gedaan om dominant te voetballen. En voetballen was zeker niet evident op dat slechte veld, maar goed was het toch lang ook niet. Het was een heel matige topwedstrijd aan de bal.

Door de goede vierdaagse heeft Anderlecht tijd en ruimte gekregen om te groeien richting de play-offs. Peter Vandenbempt

Het was ook een heel zwak Antwerp. Het verschil tussen uit en thuis is toch blijkbaar groot voor The Great Old. Anderlecht kwam toch pas een periode los na de rust. Er was natuurlijk de klasse van Kasper Dolberg, die veel goedmaakte. César Huerta is op een korte tijd toch een belangrijke speler geworden voor Anderlecht. Hij is zeer genereus met zijn inspanningen en doelgericht met zijn acties. Ik vind ook Yari Verschaeren al een aantal weken op een goed niveau, ook in moeilijke omstandigheden. En die jonge Lucas Hey geeft toch de indruk dat hij het profiel en potentieel heeft om uit te groeien tot een solide en uitvoetballende verdediger. Thorgan Hazard neemt dan wel zijn verantwoordelijkheid, maar zit toch nog een eind van zijn allerbeste niveau. Het was een goede vierdaagse voor Anderlecht en daardoor is er rust gekomen en heeft de ploeg enige tijd en ruimte gekregen om te groeien richting de play-offs, want er is toch nog ruimte voor progressie.

Positief Westerlo

Jupiler Pro League

Westerlo einde 4 - 2 Standard

Westerlo pakte in 't Kuipje uit met een 4-2-zege tegen Standard, nochtans de beste defensie van het land. Sinds Standard op 27 oktober met 5-0 verloor van Gent, kreeg het welgeteld 5 doelpunten tegen in de 10 volgende wedstrijden. En nooit meer dan 1 tegendoelpunt in een match. Het is dus heel straf van Westerlo. En als je de match gezien hebt, zag je dat ze er ook 7 of 8 hadden kunnen maken. Een bal tegen het kader, een bal van de lijn geveegd... Het is waar, de nieuwe Ierse doelman van Standard, Gavin Bazunu, deed ook goed mee, maar dan nog.

De volgende drie wedstrijden moet Westerlo zich toch veilig kunnen spelen. Peter Vandenbempt

En kijk, Westerlo stond een week geleden toch met de rug tegen de muur na die 2 op 24. Eerst lonkend naar Play-off I en ineens op een plek in de play-downs. Toch is coach Timmy Simons blijven vasthouden aan zijn positieve, offensieve, risicovolle - moet je ook wel zeggen - voetbal.

Omdat ze in veel van die wedstrijden ook tegen goede ploegen, zoals Club Brugge en Antwerp, eigenlijk meer verdienden en het echt goed deden.

Daar staan ze nu met 6 op 6. Twee keer zijn ze teruggekomen van een 1-0-achterstand. Gisteren moesten ze overigens ook nog eens spelen zonder zijn vaste centrale verdedigers, Bayram en Vuskovic.

Frigan heeft, denk ik, zijn beste wedstrijd gespeeld voor Westerlo. Sayyadmanesh is een lust voor het oog, met zijn rushes die niet te stuiten zijn. Ook de nieuwe Japanner Sakamoto maakte een goede indruk.

Westerlo heeft een topprestatie geleverd en is beloond voor het vasthouden aan de positieve filosofie. De volgende drie wedstrijden moet het zich toch veilig kunnen spelen.

Welk format?

Straks is er opnieuw een Algemene Vergadering van de Pro League en het gaat nog maar een keer over het competitieformat. De grote clubs willen blijkbaar dat het zogeheten "Europese" model goedgekeurd wordt. Er is dit weekend een opmerkelijke mail gestuurd aan alle 31 profclubs door de G5 - dat zijn Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Gent en Genk - plus Standard. In die brief staan een oproep en een waarschuwing. Ze stellen iedereen voor zijn verantwoordelijkheid om straks - of eventueel nog iets later - knopen door te hakken. Het huidige format moet weg, er moeten minder wedstrijden komen, er moet een radicale verandering komen. De tijd dringt ook, want aan rechtenhouder DAZN is duidelijkheid beloofd voor het einde van de maand.

De grote clubs beseffen dat hun grote wensformat - namelijk een competitie met 14 clubs en play-offs met 6 - niet haalbaar is. Peter Vandenbempt

Tegelijk beseffen de grote clubs dat wat hun grote wensformat is - namelijk een competitie met 14 clubs en play-offs met 6 - niet haalbaar is, omdat er geen draagvlak is. Dus daarover hoeft niet gestemd te worden. Ze zien maar één andere mogelijkheid en dat is het zogeheten Europese model, omdat dat in heel grote mate voldoet aan heel wat verzuchtingen van de grote en de kleine clubs, zeggen ze. Er zijn natuurlijk ook wat pertinente opmerkingen. Ik vat het nog even samen: het is gestoeld op wat we in de Champions League en Europa League zien. 16 ploegen spelen een reguliere competitie van 24 speeldagen in plaats van 30 speeldagen, omdat je tegen 6 van de 16 ploegen maar één keer zal spelen- ofwel uit ofwel thuis. Daarna volgen play-offs met 6 ploegen, zonder de halvering van de punten. In Play-off II kan over de formule eventueel nog worden gediscussieerd.

Gratuite opmerking

Een eerste opmerking van de tegenstanders - een gratuite, wat mij betreft - is dat het veel te complex is. Dat vind ik alvast onzin. Het oogt ingewikkeld, net als bij de Champions League is het ingewikkeld bij de samenstelling van de kalender. De ploegen worden onderverdeeld in 4 groepen, enzovoort. Maar goed, dan is iedereen nog met vakantie. Daarna komt iedereen terug en is er gewoon een kalender en voetbal je elke week en heb je een klassement. Ingewikkeld, dat vind ik geen argument.

Het probleem is natuurlijk die tweederdemeerderheid. Als ik goed heb geteld moet je aan 33 op 49 stemmen komen en de briefschrijvers hebben er samen maar 17. Peter Vandenbempt

Wordt dit nu ook beslist? Dat is alvast de waarschuwing die de grote clubs hebben gegeven. Als de andere clubs er weer op aansturen om het te blokkeren en er geen akkoord komt, dan komt het tv-akkoord met DAZN op de helling en komt ons profvoetbal in een "ongeziene impasse", zeggen ze.

Het is kwestie van wat drukken zetten natuurlijk. Niemand weet precies hoever de grote clubs willen gaan om hun zin te krijgen. Is het bluf of niet?

Het probleem is natuurlijk die tweederdemeerderheid. Als ik goed heb geteld moet je aan 33 op 49 stemmen komen en de briefschrijvers hebben er samen maar 17. Als er 9 van 11 kleine clubs nee zeggen, is het alweer geblokkeerd. Onderhandelen is dus de boodschap.

Er ligt overigens nog een ander voorstel op tafel: 16 clubs en play-offs met 4. Maar dat is bij voorbaat kansloos, want de grote clubs en Standard stemmen tegen.

De vorige keren dat iets werd weggestemd, bleven we bij het oude format. Het grote voordeel is dat de overgrote meerderheid - ook de kleine clubs - dat niet wil. Peter Vandenbempt