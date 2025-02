Mikaela Shiffrin past voor WK reuzenslalom door mentale problemen: "Hartverscheurend"

Zevenvoudig wereldkampioene Mikaela Shiffrin heeft besloten om donderdag niet te starten op het WK reuzenslalom in het Oostenrijkse Saalbach. De Amerikaanse topskiester kampt met mentale problemen na haar val in Killington eind november. Dat liet Shiffrin weten op Instagram.

Mikaela Shiffrin liep eind november in haar zoektocht naar een 100e zege in de Wereldbeker enkele zware blessures op tijdens de reuzenslalom in Killington.

Waar ze niet op gerekend had, waren de mentale problemen die gepaard gaan met haar blessures.

"Het is hartverscheurend om bang te zijn voor een onderdeel waar ik 2 maanden geleden nog van hield", is Shiffrin openhartig op Instagram.

"Ik dacht dat mijn passie voor de sport het zou winnen van de mentale moeilijkheden waar ik mee zit. Maar op dit moment ben ik nog niet klaar voor een nieuwe reuzenslalom."

Eind januari keerde de 29-jarige Amerikaanse wel al terug naar de slalom in Courchevel. Ze strandde toen op een 10e plaats. Maar voor de snellere onderdelen voelt ze zich nog niet klaar.

"Ik ben volop bezig om enkele mentale blokkades weg te werken", zegt Shiffrin. "Zo hoop ik de intensiteit terug te vinden die nodig is voor een reuzenslalom."