Lokeren-Temse heeft opvolger Hans Cornelis al beet: Stijn Vreven moet club uit gevarenzone gidsen

Bij Lokeren-Temse voeren ze een trainerswissel door. De promovendus in de tweede klasse zette vandaag coach Hans Cornelis aan de deur. De 42-jarige ex-profspeler loodste de club vorig jaar nog naar de promotie, maar in de Challenger Pro League kon Lokeren-Temse nog niet overtuigen. Stijn Vreven keert terug naar Daknam om de club tot het einde van het seizoen in de Challenger Pro League te houden.

"Je voelt zoiets op een bepaald moment wel aankomen", reageert Cornelis nuchter op zijn ontslag bij onze collega's van Radio 2. "Zeker na de 0-5 tegen La Louvière hoorde ik wel iets in de wandelgangen. Als je de volgende dag dan naar Lokeren geroepen wordt, dan weet je hoe laat het is."

Lokeren-Temse staat pas dertiende en kan voorlopig enkel Seraing en Jong Genk achter zich houden.Nu Deinze failliet is, is er maar een daler dit seizoen, maar het lijken dus toch nog bange weken te worden voor de promovendus.

"Toen ik hier de vorige keer vertrok was dat in tranen, tranen van ontgoocheling", zegt Vreven in een mededeling van de club. "Ik hoop op het einde van dit seizoen weer op tranen, maar dan wel van blijdschap."

Bij Lokeren-Temse zaten ze alvast niet stil. Enkele uren na het ontslag van Cornelis werd zijn opvolger al officieel voorgesteld. Stijn Vreven keert na vijf jaar terug naar de club. De 51-jarige Belg tekent er een contract tot het einde van het seizoen. Zijn missie is duidelijk: Lokeren-Temse in tweede klasse houden. De ex-speler van onder meer KV Mechelen, Gent en STVV was tot het einde van vorig jaar actief bij het Litouwse Panezevys, maar de overeenkomst tussen club en coach werd er niet verlengd.

De Limburger moet meteen een impact hebben op Daknam en neemt daarvoor jaren ervaring in het Belgische voetbal mee. Eerder was hij al actief bij Oostende, Dessel, Lokeren, Beerschot, Waasland-Beveren en Lommel.

“We staan momenteel nog niet in de veilige zone en er breekt een belangrijke fase aan. Voor ons was het beter om dat met iemand anders te doen”, reageerde voorzitter Hans Van Duysen eerder over de trainerswissel.

"We zullen het behoud veiligstellen, maar we willen een impact krijgen met een shockeffect. Er is voldoende kwaliteit en we denken dat we de juiste beslissing hebben genomen."

"Stijn kent het huis, dat is al een reden om voor hem te kiezen. Maar we kennen hem ook als heel gedreven en dat is natuurlijk een extra pluspunt. We waren er op een paar uur uit."

"We kijken op dezelfde manier tegen de huidige situatie aan. We zijn misschien te snel naar het profniveau gekomen, maar nu we er zijn, willen we er wel blijven. Ik vertrouw erop dat dit lukt met Stijn Vreven, hij heeft hier nog een rekening te vereffenen."