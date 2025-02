LIVESTREAM (20.25 uur): Leuven en Kortrijk strijden straks om plekje in de finale van de Beker van België

In de Beker van België basketbal kennen we vanavond de twee finalisten. In de terugwedstrijden in de halve finales verdedigen Antwerp Giants en Kortrijk allebei een kleine bonus, tegen respectievelijk Oostende en Leuven. De terugmatch tussen Leuven en Kortrijk is vanavond vanaf 20.25 uur live te bekijken op deze pagina.