Leider Oostende incasseert stevige tik van Zwolle in BNXT League, achtervolger Kortrijk hijgt in de nek

Sleutelmoment

In het tweede kwart neemt Zwolle afstand van Oostende. De thuisploeg gaat de rust in met een 42-33. "Met Oostende ben je nooit klaar", zal coach Gaëlle Bouzin genoeg aan haar ploeg meegegeven hebben. Zwolle blijft in de tweede helft ook de baas over de kustploeg en haalt stevig uit: 79-60.