Jouw gids voor de UAE Tour: debuut van Pogacar, nummer 1 voor Van Eetvelt en kransje topsprinters

zo 16 februari 2025 10:38

De wereldkampioen is aan de slag in de rittenkoers van het land van zijn team. Alle ogen zijn op Pogacar gericht.

Met de UAE Tour wordt van maandag tot en met zondag de tweede WorldTour-rittenkoers van dit seizoen georganiseerd. Lennert Van Eetvelt won vorig jaar en wil zich opnieuw meten met enkele kleppers. Dan denken we in de eerste plaats aan Tadej Pogacar, die hier zijn seizoen aanvat. Tim Merlier en co. kunnen zich uitleven in de vele sprints.

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar had de UAE Tour een duidelijk randje in rood, geel en zwart. Tim Merlier verzilverde liefst 3 sprintkansen en met Lennert Van Eetvelt had ook de eindwinnaar een Belgisch paspoort. Van Eetvelt had zich bij het eerste klimexamen op Jebel Jais al als 3e gemanifesteerd en had ook zijn zinnen gezet op ritwinst op de slotdag. Voor hij die uitdaging aanging naar Jebel Hafeet, had Van Eetvelt zich al getoond in een kansloze ontsnapping tijdens een sprintersrit. Weggegooide krachten, dacht iedereen. Maar de gesprokkelde seconden zouden wel cruciaal zijn in de eindafrekening. Van Eetvelt sprong overtuigend naar ritwinst en vocht voor elke seconde. De chrono stopte in zijn voordeel: met 2 seconden hield hij Ben O'Connor af in het eindklassement.

UAE Tour klassement algemeen

punten

jongeren

ploeg ranking naam resultaat ploeg 1 Lennert Van Eetvelt 22:31:18 Lotto - Dstny LTD 2 Ben O'Connor +2 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 3 Pello Bilbao +11 Bahrain Victorious TBV 4 Ilan Van Wilder +21 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Attila Valter +34 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Michael Storer +36 Tudor Pro Cycling Team TUD 7 Max Poole +55 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 8 Brandon Rivera +1:00 INEOS Grenadiers IGD 9 Carlos Verona +1:09 Lidl - Trek LTK 10 Bart Lemmen +1:13 Team Visma - Lease a Bike TVL meer tonen ranking naam punten ploeg 1 Tim Merlier 76 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Mark Stewart 56 corratec - Vini Fantini COR 3 Lennert Van Eetvelt 48 Lotto - Dstny LTD 4 Arvid de Kleijn 48 Tudor Pro Cycling Team TUD 5 Ben O'Connor 32 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Olav Kooij 32 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Jay Vine 32 UAE Team Emirates UAD 8 Pello Bilbao 25 Bahrain Victorious TBV 9 Phil Bauhaus 22 Bahrain Victorious TBV 10 Brandon McNulty 21 UAE Team Emirates UAD meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Lennert Van Eetvelt 22:31:18 Lotto - Dstny LTD 2 Ilan Van Wilder +21 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Max Poole +55 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 4 Matthew Riccitello +1:27 Israel - Premier Tech IPT 5 Harold López +1:48 Astana - Qazaqstan Team AST 6 Mauri Vansevenant +2:12 Soudal - Quick-Step SOQ 7 Natnael Tesfatsion +3:34 Lidl - Trek LTK 8 Jesús Peña +4:02 Team Jayco - AlUla JAY 9 Iván Romeo +4:34 Movistar Team MOV 10 Kevin Colleoni +10:23 Intermarché - Wanty IWA meer tonen ranking ploeg punten 1 Lidl - Trek 67:38:53 2 Soudal - Quick-Step +2:50 3 Bahrain Victorious +5:26 4 INEOS Grenadiers +6:53 5 Movistar Team +7:40 6 Team Visma - Lease a Bike +11:43 7 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team +14:22 8 BORA - hansgrohe +14:51 9 Israel - Premier Tech +20:00 10 UAE Team Emirates +20:30 meer tonen

Het parcours:

De ingrediënten van vorig jaar blijven vrijwel volledig behouden. Zet je schrap voor een mix van sprinterskansen, een korte tijdrit en de 2 traditionele aankomsten bergop. Ritten 1, 4, 5 en 6 zullen aangestipt zijn door de snelheidsduivels. De klassementsmannen moeten op dag 2 aan de bak in de tijdrit en de 3e en 7e etappe leiden de renners naar scherprechters Jebel Jais en Jebel Hafeet.

Deelnemerslijst:

