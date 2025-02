Je spits publiekelijk kleineren: waarom doet Hasi dat (steeds) als coach? "Ik zou als speler toch in de clinch gaan"

di 11 februari 2025 06:55

"Hij kan zelfs niet scoren op training" - Deze zin uit het interview van Besnik Hasi na de wedstrijd tegen Gent is blijven nazinderen. De coach van KV Mechelen gooide zijn spits publiekelijk voor de bus. En het is niet de eerste keer dit seizoen dat Hasi zo uithaalt naar zijn eigen spelers. Waarom? "Ik zie het nut niet", klinkt het in Extra Time.

"Het staat 3-1 in ons voordeel, onze spits gaat in de aanval en Torunarigha - die al een gele kaart heeft - gaat bewust aan hem hangen ... Waarom in godsnaam laat hij hem niet vallen? Hij kan zelfs niet scoren op training en nu ging het hem wel lukken, zeker?"

Aan het woord is een gefrustreerde Besnik Hasi, die na de wedstrijd tegen Gent zijn spits Lion Lauberbach ferm op de korrel neemt. Dat het nog 3-3 werd, voedde ongetwijfeld zijn onvrede. Maar is dit over de limiet?

"Het is wel interessant waarom hij dit doet, want het is niet de eerste keer", vraagt ook Peter Vandenbempt zich af in Extra Time.

Een tweetal weken geleden gooide de trainer van KV Mechelen ook zijn defensie ook al publiekelijk onder de bus: "We kunnen niet eens verdedigen", klonk het toen. Vandenbempt: "Waarom zou je in de situatie van KV Mechelen je spelers op deze manier aanpakken? Je hebt ze nog allemaal nodig, hé. Volgens mij heb je hier maar weinig mee te winnen. Ik zie het nut niet, want je moet je seizoen nog uitdoen met Lauberbach, natuurlijk."



Mocht ik Lauberbach zijn, doe ik nu een salto bij elke goal die ik op training zou scoren. Patrick Goots