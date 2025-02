Jasper De Buyst keert op EK baanwielrennen terug naar oude liefde: "Alle puzzelstukjes vielen goed"

Het EK baanwielrennen (12-16 februari) in eigen land moet het doen zonder Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche. Maar tegelijk is er ook een opvallende comeback in Heusden-Zolder: na 9 jaar rijdt Jasper De Buyst (31) nog eens een internationaal kampioenschap op de piste. “Ik heb mijn hart voor het baanwielrennen herontdekt.”

“Sinds vorig jaar ben ik astma-patiënt (het gevolg van een corona-besmetting) en daarom ben ik deze winter binnen beginnen te traine. In deftige temperaturen, dat is beter voor de longen.”

Maar richting Rio kwam er wat sleet op de relatie en na mislukte Spelen in 2016 koos De Buyst voor de weg. Bij de Lotto-ploeg groeide hij uit tot een belangrijke pion, de piste bleef beperkt tot enkele passages in ’t Kuipke. at hij nu op z’n 31e terugkeert naar de baan, is een samenloop van omstandigheden.

“En na een aantal trainingen was het vervolg dus deelname aan het EK in Heusden-Zolder”, lacht De Buyst. Hij “profiteert” ook van het afzeggen van Fabio Van den Bossche, nog een puzzelstukje dat viel. “Zo was er plots een opening voor de puntenkoers, het is alsof het zo moest zijn.”

“In november ben ik ook gaan kijken naar de Gentse Zesdaagse met mijn zoontje van 2,5 jaar. Die was heel enthousiast, dat was superleuk. Maar hij kent mijn verleden op de piste natuurlijk niet en ook daarom heb ik me dan ingeschreven voor het BK.”

En zo is De Buyst dus “back on track”, na 9 jaar. Een periode waarin er veel veranderd is in het wielrennen.



“Zo is België een sterk land geworden in het baanwielrennen, met heel wat renners die het goed doen. Zo kon ik me meteen echt meten op training, daar leerde ik al veel van.”

Hij roemt ook de federatie, die stappen heeft gezet. “Er is echt een professionalisering geweest. Het is veel leuker om nu te komen trainen, in deze bubbel, dan die van zoveel jaar geleden. Een pluim op de hoed van de federatie en ik denk dat die resultaten daarvan een rechtstreeks gevolg zijn.”