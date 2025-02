Het belang van een goeie EK-voorbereiding voor de Cats: "Speelsters en coach moeten elkaar nog beter leren kennen"

Christophe Vandegoor: "We moeten het durven te benoemen: het was geen grootse wedstrijd. Wel eentje met vechtlust om zich opnieuw in de match te knokken. Was dat het positieve van de match tegen Litouwen?

Hanne Mestdagh: "Ik heb veel intensiteit gezien. Het was een heel fysieke partij. De Cats hebben het merendeel van de wedstrijd achter gestaan, maar hebben zich toch telkens weer in de match geknokt. Dat ze hier toch de overwinning konden nemen, is wel positief."

Vandegoor: "De Cats gaven het zelf ook toe dat het moeizaam ging. Maar waarom gaat het altijd zo moeilijk in die kwalificatiematchen? Heeft dat te maken met het feit dat ze relatief weinig trainingsdagen samen gehad hebben?"