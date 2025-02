Geen threepeat, superieure Philadelphia Eagles zijn tweevoudig titelverdediger Kansas City Chiefs de baas in Super Bowl

Geen unicum, geen 3 op een rij voor de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. De titelverdediger kreeg er flink van langs in de finale van het American football. De Philadelphia Eagles liepen uit tot 34-0 en wonnen uiteindelijk met 40-22, goed voor hun tweede Super Bowl.

Patrick Mahomes mocht er een op zijn rekening schrijven. De draaischijf van Kansas speelde dramatisch in de eerste helft. Twee keer na mekaar ging hij tegen de grond, op de koop toe gooide hij de bal in de handen van tegenstander Cooper DeJean.

Daarna duwden ze het gaspedaal stevig in. Enerzijds hielden ze de Kansas City Chiefs onder de knoet met een dominante defensie, anderzijds scoorden ze met een field goal en touchdowns.

In het eerste kwart van de footballfinale waren de twee teams mekaar nog waard. De Eagles openden de score met een tush push (touchdown + conversie): 7-0.

Amerikanen houden van een goede spanningsboog, maar die kregen ze dit jaar niet in de Super Bowl. Uitdager Philadelphia nam de regie snel in handen.

Die bonus diepten ze verder uit na de halftimeshow met Grammywinnaar Kendrick Lamar. De Eagles maakten er 34-0 van.

De Kansas City Chiefs staan bekend voor hun slotoffensief, maar die kloof kregen ze niet meer dichtgelopen.

Zelfs met meesterimprovisator Patrick Mahomes niet. De 29-jarige quarterback speelde al zijn 5e Super Bowl in 6 jaar. Hij kon voor de 4e keer winnen en Tom Brady (7 zeges) in zijn vizier krijgen, maar dat wordt eerder iets voor later.

Dit jaar kregen Mahomes en zijn Chiefs een pak rammel van de Eagles. Pas bij 40-6 kwamen ze onder stoom.

Met 40-22 konden ze gezichtsverlies nog enigszins vermijden, maar de Vince Lombardi Trophy ging voor de tweede keer naar de Eagles. Philadelphia won de Super Bowl eerder in 2018.