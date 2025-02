Espanyol reageert geschokt omdat Barça-speelster intieme delen van opponente aanraakt: "Schending van de privacy"

ma 10 februari 2025 21:27

Het Spaanse vrouwenvoetbal staat in rep en roer na een opvallende actie in de Catalaanse derby. Barça-verdedigster Mapi Leon raakte de geslachtsdelen aan van Espanyol-middenveldster Daniela Caracas, tot grote colère van Espanyol: "Dit is onaanvaardbaar."

Op het kwartier loopt het mis in de Catalaanse derby tussen Espanyol (13e in de stand) en leider Barcelona.



Espanyol-speelster Daniela Caracas dekt bij een hoekschop Barça-verdedigster Mapi Leon, die onsportief uit de hoek komt. De Spaanse international grijpt naar de intieme delen van Caracas en roept haar ook nog iets toe.



Caracas gaat niet in op de provocatie en blijft zich concentreren op het spel. Maar na afloop reageert haar club Espanyol onthutst.



"Het is een actie die wij onaanvaardbaar vinden en die niet onopgemerkt mag blijven", staat te lezen in een statement.



"Mapi Leon maakte tijdens de match een gebaar dat de privacy van onze speelster, Daniela Caracas, schond."



"Caracas kon door de impact van de situatie niet meteen reageren, maar later werd ze zich bewust van de ernst van het gebaar."

De tweet die FC Barcelona verwijderde.