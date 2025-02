Enkel (lichte?) penalty en blessure dwarsboomden hoogvorm van Hanne Desmet in Tilburg: "Zelden geziene overschot"

ma 10 februari 2025 13:55

Een hoogdag en een baaldag. Zo verliep het weekend van Hanne Desmet op de Wereldbeker shorttrack in Tilburg. Al werd in Nederland wel duidelijk dat onze landgenote in uitstekende vorm verkeerde. Enkel een penalty ontnam haar goud en een armblessure was een kleine smet. "We zien wel de ontwikkelingen die we willen", klinkt het toch positief in kamp Desmet.

Een gouden plak hadden er zomaar twee kunnen zijn. Daarenboven sloot Hanne Desmet het weekend in Tilburg af met een ingepakte rechterarm. Toch heerst er vooral tevredenheid in het kamp van de Belgische shorttrackster. Want zowel op de 1.000 meter als de 1.500 meter toonde ze haar dominantie - al werd die laatste haar ontnomen na een penalty. "Het blijft wel een topprestatie", glimlacht Desmet na haar laatste race. "Ik heb laten zien dat ik op lange afstand duidelijk de sterkste was. Daar ben ik heel blij mee." "Ja, ik had zelfs een overschot die ik zelden gezien heb. Ik voelde gewoon dat ik de benen had om goed te versnellen en niemand kon volgen."

Hanne Desmet won de 1.000 meter in Nederland.

Penalty als enige smet

Het EK overslaan om een stevig trainingsblok af te werken, loont dus voor Desmet. Al blijft het zuur dat ze haar overmacht op de 1.500 meter gefnuikt zag door een diskwalificatie. "Je vindt jezelf altijd onschuldig", haalt ze haar schouders op. "Er is iemand gevallen, dus dan moet de wedstrijdleiding ernaar kijken. Maar eigenlijk maakte ik het manoeuvre niet." "Ik werd tegen haar aangeduwd, dus het was zeker mijn intentie niet om daar slecht in te halen. Als er contact is langs achter, zou je het zo moeten laten. Het was ook midden in de race en dus ook niet wedstrijdbepalend." "Het was gewoon een accident", sluit Desmet het hoofdstuk af.

Ik zag antwoorden waarmee ik aan de slag kan richting WK en de Winterspelen. Trainer Joey Mantia

Haar trainer en partner Joey Mantia - zelf een voormalige langebaanschaatser - begrijpt dat risico's deel zijn van de sport en tilt er niet te zwaar aan. "In de 500 meter zag je dat ze de risico's niet schuwt. Ze weet gewoon dat je in shorttrack agressief moet schaatsen. Ze zoekt de penalty's heus niet op", meent Mantia. "Hanne heeft het een tijdje moeilijk gehad om de optimale controle te behouden op topsnelheid, maar daar werken we aan. Al zagen we dit weekend ook dat hoe sterker ze was, hoe doordachter je leek tijdens de wedstrijd. Dan heb je marge om je aanval met minder risico in te zetten." En dat was tenslotte wat de trainer wilde zien: een flinke stap voorwaarts. "We zagen de vooruitgang waarop we gehoopt hadden. Ik zag antwoorden waarmee ik aan de slag kan richting WK en de Winterspelen."

Hanne Desmet hield een blessure aan haar rechterarm over.