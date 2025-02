Elfyn Evans wint Rally van Zweden met maximum voor ploegmaat Katsuta en wereldkampioen Neuville

Powerstage verandert niks: Evans wint, Neuville 3e

De 18e en laatste rit in Zweden heeft niets meer aan het podium veranderd: Elfyn Evans, die bijna het hele weekend aan de leiding reed, pakte de winst in de powerstage.



Zijn Japanse Toyota-ploegmaat Takamoto Katsuta finishte in de rit op 2 tienden, Neuville op 9 tienden.



Evans won zo voor de 10e keer een WK-rally, voor de tweede keer is hij de beste in Zweden na 2020.



Evans, die donderdag de eerste rit won en elke dag als eerste afsloot, won 7 van de 18 ritten in Umea en pakte het maximum van 35 WK-punten: 25 voor de winnaar van de rally, 5 voor de winnaar van de powerstage en 5 voor de snelste van het zondagklassement.



Evans was 2e in Monte-Carlo en wipt nu naar de WK-leiding, want MC-laureaat Sébastien Ogier deed niet mee in Zweden. Evans telt 61 punten, Ogier 33, Rovanperä 31.



Neuville, die in de opener pas 6e werd, pikte 20 punten op en is zo 4e in de WK-stand met 29 punten.



De volgende rally is van 21 tot 23 maart in Kenia.