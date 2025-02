Elfyn Evans wint Rally van Zweden met maximum voor Katsuta en wereldkampioen Neuville: "Blij met 70e podium"

70e WK-podium voor Neuville: "Blij met prestatie, ontgoocheld qua punten"

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe reden met hun Hyundai i20 N naar de derde plaats. Het duo deed tot vanochtend mee voor de eindzege. Uiteindelijk bleken de Toyota's van winnaar Elfyn Evans en tweede Takamoto Katsuta te sterk.



Neuville mocht in Zweden voor het eerst dit seizoen het podium op, na zijn 6e plek in Monte Carlo. In zijn WK-carrière is het zijn 70e podium.



"Het was een moeilijk begin van de rally, maar beetje bij beetje raakten we in ons ritme en werd het gevoel ook beter. Van vandaag had ik meer verwacht. Het was een moeilijke dag. Ik moet ook zeggen dat Takamoto en Elfyn de hele rally zeer sterk presteerden en foutloos bleven."



"Ik had gehoopt dat ik hen vandaag iets meer onder druk zou kunnen zetten, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dit podium is na een tegenvallende Monte Carlo belangrijk voor ons. Ik ben blij met onze prestatie, maar ontgoocheld over het aantal punten. Het is wat het is."