Doet hij dan toch mee? Tadej Pogacar verkende de kasseien van Parijs-Roubaix

Afgelopen winter deed Tadej Pogacar er nog geheimzinnig over, maar het lijkt er steeds meer op dat de Sloveense alleskunner binnenkort ook voor het eerst van Parijs-Roubaix wil proeven. Gisteren ging hij alvast het Bos van Wallers en omstreken verkennen met ploegmaat Tim Wellens.

"Guess the place", schrijft Tadej Pogacar op zijn Instagram-pagina bij zijn meest recente filmpje.



Wielerliefhebbers hoeven daar geen seconde over na te denken. Pogacar reed gisteren over de befaamde kasseien van het Bos van Wallers, samen met UAE-ploegmaat Tim Wellens.



De deur naar een eerste deelname aan de Helleklassieker lijkt zo plots wagenwijd open te staan. Eerder deze winter spuide de Sloveen hierover nog mist bij Sporza.

"Ik denk dat de koers mij niet zo goed ligt. Ik heb nog voldoende tijd om er eens te rijden", wimpelde hij aanvankelijk af. "Maar de beslissing is nog niet definitief. Misschien rijd ik Roubaix toch."

En zo lijkt het er steeds meer op dat we een week na de driestrijd tussen Pogacar Van der Poel en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen een herhaling zullen krijgen in Parijs-Roubaix.