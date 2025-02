Assistent-bondscoach Cats volgt Meziane naar WNBA, maar blijft combinatie met nationale ploeg maken

“Na groen licht van de familie heb ik de knoop doorgehakt. Dit is een unieke kans om in de beste competitie ter wereld te werken", vertelt hij zelf.

Wat al even in de lucht hing, is vandaag een feit geworden: ook Pascal Angillis trekt naar de WNBA en wordt assistent-coach bij Connecticut Sun. Hij volgt er ex-bondscoach Rachid Meziane.

En zo zien de Cats nog een schakel naar de WNBA trekken. Ook het trio Allemand-Linskens-Vanloo en wellicht Emma Meesseman gaan opnieuw voor "The American Dream". Dat het lange seizoen in de Verenigde Staten zou kunnen conflicteren met de voorbereiding op het EK, is een thema. Maar Angillis heeft al een gepaste regeling getroffen.

Ik zal zes tot zeven maanden in de States zijn en de overige maanden in België.

Ik zal zes tot zeven maanden in de States zijn en de overige maanden in België.

"Ik bedank Connecticut en Basketball Belgium dat ik beide teams kan combineren", klinkt het. "Ik zal zes tot zeven maanden in de States zijn en de overige maanden in België. Concreet ben ik elke window in november en februari in België en dus beschikbaar voor de Belgian Cats."

"Ik aanloop van het komende EK zal ik wel een stuk van de voorbereiding missen. Ik mag van Connecticut Sun wel op 1 juni aansluiten,” aldus Pascal Angillis.



Het EK gaat door van 18 tot 29 juni en in Duitsland, (Hamburg) Griekenland, (Pireaus), Italië (Bologna) en Tsjechië (Brno). De loting is op 8 maart in het Griekse Athene en de Belgian Cats zitten in pot 1.