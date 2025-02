Antwerp Giants pakken kleine bonus tegen Oostende, ook Kortrijk doet goede zaak in de Beker

In de Beker van België basketbal worden deze week de halve finales afgewerkt. Wie worden de 2 finalisten? Je komt het te weten op deze pagina, waar je donderdagavond ook met livestream naar een van de halve finales kunt kijken.

Tussen Antwerp Giants en Oostende is alles nog mogelijk. De thuisploeg kon in de slotseconden vanaf de vrijworplijn toch nog een klein kloofje uitbouwen. Rust : 44-43

Ook Kortrijk is nog niet zeker van zijn finaleticket. In het slotquarter kwam Leuven nog fel opzetten, waardoor de bonus van 5 punten speelbaar blijft in de terugwedstrijd.

Rust: 44-35



Quarters: 26-19, 18-16, 21-21, 20-25



Topschutters Kortrijk: Reed Jr. 17 punten, Stergar 14 punten, Newman 12 punten.



Topschutters Leuven: Baumann 26 punten, Armstrong 12 punten, Benson 11 punten.