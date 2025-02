Amper 7 (!) weken na ontslag weer aangesteld: Alessandro Nesta maakt opvallende terugkeer als trainer van Monza

Opvallend nieuws uit de Serie A. Hekkensluiter Monza zette coach Salvatore Bocchetti na een zware nederlaag tegen Lazio op straat. Zijn opvolger is voormalig Milan-verdediger Alessandro Nesta, die 7 weken geleden nog ontslagen werd als trainer van... Monza.

Even terug naar eind december.

Alessandro Nesta, in de jaren 90 en 00 een cruciale pion in de defensies van Milan en Lazio, wordt door hekkensluiter Monza opzij geschoven na amper één zege in 17 wedstrijden.

Een abrupt einde aan zijn eerste kans op het hoogste niveau als trainer.

Of zo leek het toch.

Want maandag kondigde Monza aan dat er een tweede hoofdstuk komt bij de club die in handen is van de familie Berlusconi.

Voor zijn opvolger Salvatore Bocchetti bleek de nederlaag tegen Lazio (5-1) afgelopen weekend, de zesde in zeven wedstrijden, de nederlaag te veel.

De taak voor Nesta is er sinds zijn eerste ontslag niet makkelijker op geworden. Met 13 punten uit 24 wedstrijden staat de club uit Lombardije nog steeds op de laatste plaats in het klassement, op 8 punten van een veilige plek.

De voormalige sterverdediger begint zondag aan deel twee van zijn verhaal bij Monza. De tegenstander is dan Lecce, de nummer veertien in de Serie A.