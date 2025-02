Al weken "dead man walking", maar vlak voor CL-clash ontslaat Feyenoord Brian Priske alsnog: "Gebrek aan chemie"

ma 10 februari 2025 17:17

Het onvermijdelijke is gebeurd voor Brian Priske. Een Champions League-stunt tegen Bayern München deed de vele geruchten 3 weken geleden nog even verstommen, maar Feyenoord heeft de knoop dan toch doorgehakt. Twee dagen voor een nieuwe clash op het kampioenenbal heeft het zijn trainer alsnog ontslagen. "Het was de laatste maanden allemaal te wisselvallig", klinkt het.

Een verrassing kun je het eigenlijk niet noemen, maar de timing is toch weer wat vreemd: Feyenoord heeft vandaag zijn trainer Brian Priske alsnog op straat gezet. De ex-coach van Antwerp had nochtans net een derbyzege in de competitie (3-0 tegen Sparta Rotterdam) achter de rug en zat in volle voorbereiding op het Champions League-duel van woensdag tegen AC Milan.



Toch vond het Nederlandse bestuur de tijd gekomen om de opvolger van Arne Slot te ontslaan. De situatie tussen de club en de coach was dan ook al langer op een zijspoor geraakt.



Zo sijpelde twee weken geleden, net voor de aftrap van de Champions League-clash tegen het grote Bayern München, al binnen dat die wedstrijd de laatste van Priske zou worden. Maar Feyenoord, dat vijfde staat in de eigen competitie, verraste vriend en vijand door met 3-0 te winnen en zo mocht Priske zijn job toch houden.



Uitstel van executie, zo blijkt nu.

Er was binnen alle geledingen niet genoeg draagvlak meer om door te gaan. Feyenoord