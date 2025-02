16 ploegen werken 24 speeldagen af: zo ziet de "Europese formule" eruit die de topclubs willen spelen in ons land

Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Genk, Gent en Standard pleiten voor een vernieuwende competitieformule in de Jupiler Pro League, geïnspireerd op de Champions League. En dat Europees model zou er zo uit zien in ons land.

16 eersteklassers werken een kalender van amper 24 speeldagen af, verdeeld over 4 poules.

Iedere club speelt minstens 1 wedstrijd tegen alle andere clubs:

tegen elke ploeg uit de eigen pot: thuis en uit = 6 matchen

tegen 2 ploegen uit elke andere pot: thuis en uit = 12 matchen

tegen 1 ploeg uit elke andere pot: enkel thuis = 3 matchen

en tegen 1 ploeg uit elke andere pot: enkel uit = 3 matchen

Concreet is het dus goed mogelijk dat Anderlecht en Club Brugge elkaar in de reguliere competitie alleen ontmoeten in Anderlecht, maar niet in Brugge.

Clubs 1 tot 6 spelen Champions' Play-offs zonder halvering van de punten.

Over Play-off II moet nog gepraat worden.