1 jaar na horrorblessure mist Brent Van doninck opnieuw MXGP-opener in "vervloekt" Argentinië

Net als vorig jaar ziet Brent Van doninck (JM Racing Honda) de Grote Prijs van Argentinië in het water vallen. Onze landgenoot in de MXGP blesseerde zich gisteren tijdens een internationale meeting in Engeland aan hetzelfde been dat hij vorig jaar brak, in de 1e manche van diezelfde vermaledijde Grote Prijs van Argentinië.

We spoelen de teletijdmachine een dik jaar terug in de tijd.



Brent Van doninck brak toen in de de eerste manche van de GP van Argentinië zijn bovenbeen en voet na een zware val.



"In een Argentijns ziekenhuis boorden ze een pin door mijn been zonder verdoving", deelde onze landgenoot toen zijn pijnlijke verhaal.



Uiteindelijk lag Van doninck maandenlang in de lappenmand.



De 29-jarige Honda-rijder zal dit jaar geen revanche kunnen nemen in Argentinië (2 maart), want gisteren blesseerde Van doninck zich aan zijn been tijdens een internationale meeting in Hawkstone Park (Engeland).



Hetzelfde been dat hij vorig jaar brak. Onderzoeken vanmorgen brachten een klein breukje aan het licht.



Zijn team Honda hoopt dat Van doninck op 16 maart wel opgelapt geraakt voor de 2e manche, de Grote Prijs van Castilië (Spanje).