"Nu kan zijn échte carrière beginnen": is Thomas Detry gelanceerd na "niet te onderschatten prestatie"?

ma 10 februari 2025 16:44

Thomas Detry is het gespreksonderwerp in de nieuwste aflevering van Sporza Daily.

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar golfer Thomas Detry (32) heeft met de Phoenix Open zijn eerste vette vis binnen. En dat smaakt ongetwijfeld naar meer. Is de Brusselaar nu helemaal vertrokken? Sporza Daily zocht het uit.

Hoe straf is de prestatie van Detry?

Wat Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts nooit is gelukt, heeft Thomas Detry wel voor elkaar gekregen. Hij is de eerste Belg die een toernooi op de PGA Tour op zijn naam kan schrijven. "Hij is nog maar de 3e Europeaan die het toernooi in Phoenix kan winnen", vertelt Bart Aerts, golfkenner bij Sporza. "Dat toont maar hoe moeilijk het is, want de Amerikanen domineren het circuit." "We mogen deze prestatie dan ook niet onderschatten. De PGA Tour is de absolute wereldtop, met het sterkste deelnemersveld. Als je daar een toernooi kan winnen, ben je van topniveau." "Dit is toch Belgische sportgeschiedenis. Detry zou hoog moeten eindigen in de ranking van Sportman van het Jaar."

Thomas Detry zou toch hoog moeten eindigen in de ranking van Sportman van het Jaar. Bart Aerts

Dat het enorm moeilijk is om een toernooi te winnen, kan Christopher Mivis beamen. Hij bracht zelf 13 jaar door op het profcircuit. "Je kan de beste dag van je leven hebben, maar er moet maar één iemand een nog betere dag hebben", vertelt hij. "Soms gaat het maar over één slag. Het allermoeilijkste is dan ook het mentale. Je moet 4 dagen scherp zijn en elke wedstrijdronde duurt al snel 5 uur. Eén slechte hole en je kan jezelf in moeilijkheden brengen." Dat maakt ook waarom je de ene week kan winnen, en de volgende keer pas 50e kan eindigen, stelt Bart Aerts. "Maar de echte wereldtop komt vaak bovendrijven. Detry liet vorig jaar al zien dat hij er dicht tegenaan leunt."

Hoe belangrijk was de stap naar meditatie?

Meditatie bleek voor Thomas Detry de sleutel om een belangrijke mentale drempel te overwinnen. Ook zijn coach Jerome Theunis, van opleiding psycholoog, zag hoeveel het zijn poulain vooruithielp. "Je kon vorig jaar al zien hoeveel hij was veranderd", stelt hij. "Hij had iemand nodig die hem kon helpen om de stress te managen." Nochtans stond Detry lang weigerachtig tegenover de samenwerking met een mental coach, weet Christopher Mivis. "Maar met meditatie heeft hij nu iets gevonden wat hem rustig maakt. En daar plukt hij de vruchten van." "Op de beslissende momenten denkt hij alleen nog maar aan de volgende slag in plaats van te ver vooruit te denken", vult Bart Aerts aan. "Je ziet dat zijn resultaten daardoor verbeterd zijn." Heeft de Brusselaar dan nog werkpunten? "Ik zie nu geen aspect meer dat niet goed genoeg is. Hij heeft alle aspecten om een major te winnen. Ik kan geen zwakke plek aanduiden. Hij moet hierop voortbouwen en hopen dat hij rustig kan blijven op een major."

Is Detry nu echt gelanceerd?

Tiger Woods en Rory McIlroy waren al op zeer jonge leeftijd top, bij Thomas Detry heeft het iets langer geduurd. "Maar dat zorgt er wel voor dat hij nu heel sterk staat om zijn niveau te behouden", zegt Bart Aerts. "Hij mag nu ook naar de US Open en The Open, extra kansen om een major te winnen. Dan mogen we echt over grote Belgische sportgeschiedenis spreken." Dromen we dan al te ver weg? Ook zijn coach Jerome Theunis denkt dat Detry "veel vertrouwen" heeft getankt. "Ik denk dat zijn échte carrière nu gaat beginnen. Hij zal nu nog heel mooie toernooien meemaken." Het zou Christopher Mivis ook niet verwonderen "als de tweede en derde overwinning nu snel volgen".

Hij mag nu ook naar de US Open en The Open, extra kansen om een major te winnen. Bart Aerts