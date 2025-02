"Lijn klopte niet door stressmoment", maar volgens Referee Department werd veelbesproken 3-3 van Gent wél terecht goedgekeurd

Had de late gelijkmaker van KAA Gent in Mechelen afgekeurd moeten worden of niet? Op het eerste leek er iets mis met de buitenspellijn die de VAR trok. Dat blijkt nu te kloppen. "Door een stressmoment trok de VAR de verkeerde lijn", geeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot toe. Maar volgens het Referee Department zou de 3-3 mét juiste lijnen ook goedgekeurd geweest zijn.

Wie de lijnen eens grondig bestudeerde, snapte er niks van.



Na KV Mechelen - KAA Gent waren er veel vragen over de getoonde buitenspellijnen bij de veelbesproken 3-3. Die leken allerminst te kloppen.



Een indruk die nu door scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot bevestigd wordt in Under Review, het format waarin beslissingen van de refs geëvalueerd worden.

"Het is een situatie die ik liever niet had gezien", begon Lardot zijn terugblik. "9 minuten is extreem lang. Wat is er precies gebeurd? De VAR heeft de fase geanalyseerd. Er moest eerst worden bekeken of de Gent-aanvaller dichter bij de doellijn was dan de bal. Dat is bepalend voor buitenspel. Als de aanvaller zich achter de bal bevindt, kan het geen buitenspel zijn.'

"Ik gebruik het niet graag, maar de feiten zijn: de technologie is een probleem wanneer er een lijn getrokken wordt met een bal die in de lucht hangt; Dat is een terugkerend probleem maar zelden zijn er zulke fases."