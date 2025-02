Topclubs waarschuwen voor "ongeziene impasse" in JPL: haalt Europees format meerderheid of dreigt patstelling?

ma 10 februari 2025 06:08

Hoe zal de Belgische competitie er de komende jaren uitzien? Vanaf 10 uur vandaag debatteren vertegenwoordigers van de 31 profclubs in ons voetbal over een nieuw format voor de hoogste voetbalklasse. Dit weekend pleitten de topploegen in een brief aan de andere profclubs voor het vernieuwende Europese format. "Want als er geen oplossing komt, dreigt een ongeziene impasse", klinkt het.

Aan de vooravond van de Algemene Vergadering hebben de G5 (Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent) samen met Standard een brief gestuurd aan alle clubs waarin ze hen vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen en in te stemmen met een fundamentele en structurele hervorming. In casu pleiten ze voor het Europese format dat de directie van de Pro League recent heeft voorgesteld. De ondertekenaars stellen dat het huidige format niet voldoet, om de gekende redenen: de halvering van de punten in de Champions' Play-offs, te veel wedstrijden met negatieve gevolgen voor de spelers en de clubs die Europees succesvol zijn, de play-downs die voor ongezond veel druk zorgen bij de middelgrote clubs, ... Hervorming is een noodzaak, zo klinkt het.

De Pro League heeft zich geëngageerd om voor eind februari duidelijkheid te scheppen. G5 + Standard

De grote clubs beseffen dat er voor hun voorkeursformat – een competitie met 14 clubs en Play-off I met 6 teams – geen draagvlak is binnen de Pro League en vragen om over dit voorstel niet te stemmen. Tegelijk wijzen ze ook het alternatief van de hand: een competitie met 16 clubs en Play-off I met 4 ploegen. Voor hen is bijgevolg het Europese format veruit de beste beschikbare oplossing. Ze waarschuwen ook dat als er geen akkoord gevonden wordt over een nieuw format, het tv-rechtenakkoord met DAZN bedreigd wordt en ons voetbal in een ongeziene impasse dreigt terecht te komen. De Pro League heeft zich bij de rechtenhouder geëngageerd om voor eind februari duidelijkheid te scheppen over het format.

Tweedracht

In principe liggen straks dus twee voorstellen op tafel. Naast het Europese format ook een aangepaste versie van een formule met 16 clubs en Play-off I met 4 clubs waarbij de punten niet gedeeld worden. De overige 12 clubs spelen Play-off II in twee reeksen van 6 teams. Enkele elementen doen wenkbrauwen fronsen: de winnaar van Play-off II krijgt meteen een Europees ticket (en nummer 4 uit Play-off I dus niet) en de twee clubs met het laagste aantal punten degraderen. Dus mogelijk twee clubs uit dezelfde Play-off II-reeks en geen uit de andere. Een voorstel dat het sowieso niet haalt, want de G5 en Standard stemmen zeker tegen waardoor er geen tweederdemeerderheid is.

Anders dan de vorige keer huiveren veel K11-clubs bij een status quo.

Vraag is dus of die meerderheid (33 stemmen op 49) gehaald wordt voor het Europese format. Daarvoor is zeker ook de steun van de clubs uit 1B vereist. Anders dan de vorige keer huiveren veel K11-clubs bij een status quo, want dat betekent ook het behoud van de vermaledijde play-downs. Om hen te overtuigen is er nog wat gesleuteld aan de formule en is er ook 3,4 miljoen voorzien om te verdelen tussen de niet-Europees spelende clubs. Een mogelijkheid is ook dat er over het Europese format niet gestemd wordt, maar eerst verder onderhandeld om dan op een later moment te stemmen. Mocht er een patstelling ontstaan, is een competitie met 18 clubs zonder play-offs ook een optie, maar voor een aantal grote is dat de absolute nachtmerrie. Veel stof tot discussie dus, maar het is duidelijk dat de druk op de leden van de vergadering stilaan groot is om tot een oplossing te komen.



Het Europese format in een notendop

De 16 eersteklassers werken daarin een kalender van amper 24 speeldagen af, die bepaald wordt vanuit 4 potten. Iedere club speelt minstens 1 wedstrijd tegen alle andere clubs: tegen elke ploeg uit eigen pot thuis en uit

tegen 2 ploegen uit elke andere pot thuis en uit

tegen 1 ploeg uit elke andere pot enkel thuis

en tegen 1 ploeg uit elke andere pot enkel uit Concreet is het dus goed mogelijk dat Anderlecht en Club Brugge elkaar in de reguliere competitie alleen ontmoeten in Anderlecht, maar niet in Brugge. Clubs 1 tot 6 spelen Champions' Play-offs zonder halvering van de punten. Over Play-off II moet nog gediscussieerd worden.