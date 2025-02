Tadej Pogacar bezorgt 2 Belgische junioren dag van hun leven tijdens Ronde-verkenning

20 kilometer lang in het spoor van de wereldkampioen fietsen. Die droom zagen eerstejaarsjunioren Maurits Baart en Melvin Maddelein gisteren in vervulling gaan. Als toetje kregen ze er nog een selfie bij met Pogacar himself en Tim Wellens.

In de klassiekers is het voor de meeste renners straks een natte droom om Tadej Pogacar te kunnen volgen.



Maar de 16-jarige junioren Maurits Baart en Melvin Maddelein slaagden daar gisteren wel in.



Toen ze op trainingspad waren in de Vlaamse Ardennen, nestelden ze zich 20 kilometer lang in het wiel van de wereldkampioen en ploegmakker Tim Wellens. Het UAE-duo ging daarna met plezier op de foto.



Pogacar verkende gisteren Vlaanderens Mooiste omdat hij daar over een kleine 2 maanden jacht gaat maken op zijn 2e zege in de Ronde.