Louis Vervaeke zet peloton een neus en viert 1e profzege in Ronde van Oman

zo 9 februari 2025 12:01

Na 10 jaar is het bingo! Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step) heeft in de Ronde van Oman zijn eerste overwinning bij de profs geboekt. De meesterknecht van Remco Evenepoel reed bijna de hele dag in de vlucht en hield de aanstormende favorietengroep in de slotkilometer nog net af. Vervaeke krijgt als toetje ook de leiderstrui.

Als kamergenoot, vertrouwenspersoon en helper van Remco Evenepoel verdiende Louis Vervaeke (31) al zijn strepen.



Maar een profzege had hij tot vandaag nog nooit geboekt.



Vervaeke was in de heuvelachtige 2e etappe oorspronkelijk niet mee in de vroege vlucht en reed een gat van 3(!) minuten dicht.



Toen Vervaeke, Azparren en Magnus Kulset nog anderhalve minuut bonus hadden, ging onze landgenoot solo op 10 kilometer van de streep.



Dubbele valpartij

Een kat- en muisspel ontspon zich. UAE, Picnic-PostNL en Tudor trokken op het slotpukkeltje van 1,7 km alle registers open in het peloton, dat akelig dichtbij kwam.



Op de streep hield Vervaeke 2 seconden over op op zijn ploegmakker Paret-Peintre. Een explosie van vreugde volgde.



De sprint in de aanstormende favorietengroep werd wel nog ontsierd door een dubbele valpartij. Maar dat zal Vervaeke worst wezen. Hij neemt ook nog de leiderstrui over van Olav Kooij.