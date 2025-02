Lorena Wiebes heeft zelfs tijd voor leuk zegegebaar bij 3e dominante sprintzege in UAE Tour

Er staat geen maat op Lorena Wiebes tijdens de UAE Tour. De Nederlandse heeft in de slotetappe voor de derde keer iedereen uit het wiel gesprint. Haar voorsprong was zo riant, dat ze nog een leuk zegegebaar kon maken. De eindzege van Longo Borghini kwam niet meer in gevaar.

In de slotetappe van de UAE Tour werd er enkel rekening gehouden met sprinten. Dus keek iedereen naar de Europese kampioenentrui.

Lorena Wiebes was alert voorin, waardoor ze niet betrokken raakte bij een lelijke valpartij. Zo schoof ze op in het zog van de vrouwen van Visma-Lease a Bike.

Op het juiste moment plaatste ze haar jump. Niemand had een antwoord klaar, waardoor het Nederlandse sprintkanon nog even de tijd kreeg om na te denken over haar viering.

Het was al de 3e zege van Wiebes in de rittenkoers. Longo Borghini haar leiderstrui kwam nooit in gevaar.