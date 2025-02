Helemaal terug? Egan Bernal pakt op Colombiaans kampioenschap eerste wegzege na ongeval met straffe solo

De eerste zege op de weg sinds het ongeluk in 2022 is een feit. Egan Bernal heeft na het Colombiaans kampioenschap tijdrijden nu ook de wegwedstrijd naar zijn hand gezet. De klimmer van Ineos schudde al zijn landgenoten uit het wiel. Goed voor de langverwachte heropleving van de inmiddels 28-jarige toprenner?

De straten van Bucaramanga waren gevuld met uitzinnige fans die voelden dat ze een legendarisch moment meemaakten.

Want toen Egan Bernal er solo arriveerde na een aanval van 30 kilometer - waarbij oorspronkelijk enkel Diego Camargo een antwoord had - was het duidelijk dat de eerste wegzege na de horrorcrash in januari 2022 hem niet meer kon ontglippen.

Toen knalde Bernal met zijn tijdritfiets tegen een bus op training. Hij verloor er bijna het leven, maar de Tour- en Girowinnaar werd toch opnieuw profrenner.

Die volharding levert de Colombiaan nu de nationale titel op. De tegenstand? Die moest minstens 2 minuten prijsgeven op de man van het moment.

Eerder deze week pakte hij ook de trui tegen de klok. Maar vooral de manier waarop Bernal het tweeluik domineerde, geeft goede hoop voor wat komen zal.