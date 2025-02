Fenomenale Thomas Detry forceert doorbraak en wint als eerste Belgische golfer op prestigieuze PGA Tour

Het harde werk leek Thomas Detry al gedaan te hebben de voorbije dagen. Hij begon als leider en met een voorsprong van 5 slagen aan de slotronde, maar zijn statistieken op slotdagen waren niet hoopgevend.

Of het de zenuwen waren, weten we niet maar de eerste holes van Detry waren wat shaky. Gelukkig kon onze landgenoot rekenen op zijn putter. Voor 2 knappe birdies op hole 1 en hole 3, maar vooral voor enkele goeie par saves.



Toen de jagers, zoals nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler, fouten begonnen te maken en de prooi het juiste ritme vond, leek niets Detry nog van de zege te kunnen houden.

Het werd toch nog even spannend, maar met een birdie op hole 15 hield Detry genoeg ademruimte en met een fenomenale slag op de beruchte "stadionhole" 16 forceerde hij de beslissende kloof van opnieuw 5 slagen. Tot jolijt van de luidruchtige - en sommige dronken - fans.

Met- ook nog birdies op hole 17 en 18 zette Detry de kers op de taart en mag hij zich na 8 (!) 2e plaatsen op het hoogste niveau sinds 2016 eindelijk een toernooiwinnaar noemen. Hij is de eerste Belgische golfer die een PGA-toernooi op zijn naam schrijft en dat levert hem 1,65 miljoen dollar op.

Onze landgenoot maakt maandag ook een mooie sprong op de wereldranglijst en zal nu stevig in de top 50 staan. Die top 50 is zeker van zijn plaats op alle grote toernooien en is verzekerd van zijn speelrechten op de PGA Tour tot en met 2027. Na het toernooi in Phoenix staat hij ook op de 2e plaats in de FedexCup, de jaarlijkste stand op de Amerikaanse PGA Tour.