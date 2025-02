Dries Mertens ontketent relletje in Turkije: tegenstander stapt van veld na schwalbe van Rode Duivel

Vreemd tafereel in Turkije. Nadat Galatasaray een penalty kreeg voor een fout op Dries Mertens, sloegen de stoppen door bij tegenstander Adana Demirspor. De hekkensluiter schreeuwde dat het een schwalbe was, maar kreeg geen gehoor van de scheidsrechters en stapte dan maar van het veld. Tot consternatie van het thuispubliek werd de wedstrijd officieel gestaakt.

Minuut 12 van de wedstrijd tussen leider Galatasaray en rode lantaarn Adana Demirspor: Dries Mertens gaat neer in de grote rechthoek en krijgt een strafschop.



Een discutabele beslissing - onze landgenoot laat duidelijk zijn voetje hangen, maar op zich lijkt het een onschuldige fase zoals we er zo velen krijgen in een voetbalweekend. Osimhen profiteerde en zette de 1-0 op het bord.

Toch zou het moment nog een opmerkelijk staartje krijgen.



De wedstrijd ging nog twintig minuten door, maar aan alles was voelbaar dat er onvrede begon te woelen op de bank van Adana Demirspor. En het ongenoegen over de schwalbe van Mertens zou zijn kookpunt ook bereiken.



De staf en de spelers gingen collectief in conclaaf en beslisten om uit protest voor de scheidsrechtelijke keuze prompt van het veld te stappen. Ongezien? De wedstrijd werd alvast officieel gestaakt.