Belgian Cats zijn kritisch na nipte "veldslag", maar trekken zich op aan groepswinst: "Moet er zelfs nog even van bekomen"

zo 9 februari 2025 17:31

Dat was op het nippertje voor de Belgian Cats. De Belgische basketbalvrouwen sleepten na een ommekeer in het slot ultiem nog de zege (en groepswinst) uit de brand in de EK-kwalificatiewedstrijd tegn Litouwen. Redenen genoeg om te vieren, toch? Na de wedstrijd bleven de Cats eerder kritisch voor zichzelf. "Al moeten we nu vooral verder bouwen op de vechtlust die we getoond hebben", klonk het.

Een collectieve "oef" in het kamp van de Belgian Cats.



De Belgische basketbalvrouwen begonnen moeizaam in hun slotwedstrijd van de EK-kwalificatieronde tegen Litouwen, maar in het slot konden Emma Meesseman en co. toch nog een ultieme ommekeer realiseren. Hoewel het met de hakken over de sloot was, verzilverden de Cats zo hun felbevochten groepswinst. "Amai, het was een pittige wedstrijd, echt een veldslag. Ik moet er zelf nog wat van bekomen", blies ook Julie Vanloo uit na de partij. "De wedstrijd was eigenlijk typerend voor deze kwalificatieronde", analyseerde ze verder. "We zijn veel teams tegengekomen die heel fysiek spelen en die je eigenlijk niet wil treffen. We wisten dat het moeilijk zou worden en hebben ook een dipje gehad, maar we hebben toch vooral ook mentale weerbaarheid getoond." "Kijk, zo'n internationale break is zeer kort, waardoor je weinig tijd hebt om samen te werken. We komen allemaal uit verschillende ploegen en hebben andere routines ..."

Op zulke moeilijke momenten moet je ook kunnen terugvallen op de oude patronen en automatismen, en dat deden we niet. Emma Meesseman

Komt daar nog bij: de Cats hebben sinds deze week ook een nieuwe bondscoach. De hand van Mike Thibault was bij momenten al voelbaar, maar veel tijd werd de Amerikaan (nog) niet gegund. "We zullen ons basketbal en zijn visie nog beter op elkaar moeten afstemmen, maar dat is eigenlijk normaal", klonk het ook bij Meesseman. "We zijn deze week hard bezig geweest om nieuwe details en 'plays' te integreren, maar in de wedstrijd verloren we daarom misschien wat uit het oog wat ons basketbal is. Op zulke moeilijke momenten moet je ook kunnen terugvallen op de oude patronen en automatismen, en dat deden we niet." "Maar goed, ik zie geen grote problemen. In het laatste kwart hebben we getoond dat we echt een ploeg zijn die wil en kan vechten voor zijn doel. Veel teams zouden niet meer kunnen terugkomen van een kloof van vier punten in het laatste kwart, maar wij toonden opnieuw de wil om te winnen. Op die vechtlust moeten we nu verder bouwen."